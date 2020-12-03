شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تنظم دورة أساسيات التحول الرقمي لأعضاء التدريس والجهاز الإداري والطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، على ان يقوم مركز التدريب تكنولوجيا المعلومات بالجامعة بتقديم دورة أساسيات التحول الرقمي لمن يرغب من اعضاء هيئة التدريس أو الجهاز الإداري أو الطلاب من داخل الجامعة أو خارجها، وذلك بالتعاون مع الوحدة المركزية للتدريب بمركز الخدمات التكنولوجية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث، في بيان صحفي الخميس، إنه في اطار خطة الجامعة للتحول الرقمي سيتم عقد هذه الدورات مما تؤهل من يجتازها لإنجاز جميع المهام الرقمية التي يحتاجها في مجال عمله بسهولة ويسر.

واشار نائب رئيس الجامعة، إلى أنه سيتم منح الشهادة بعد النجاح في عدد البرامج المؤهلة للحصول على الشهادة بإجمالي (7) برامج على أن يكون منها (5) برامج إجبارية وعدد (2) برنامج إختياري، لافتا إلى أنه سيعقد الاختبار من خلال الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، ويعتبر الطالب ناجحا في البرنامج إذا حصل على نسبة 70% من إجمالي الدرجات المتخصصة للبرنامج.