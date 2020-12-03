شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدني يتفقد محطة الأرصاد الجوية بالعاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، محطة الأرصاد الجوية الجديدة بمدينة العاشر من رمضان بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران واللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ولفيف من قيادات قطاع الطيران المدني وعددا من محرري شؤون الطيران.

واستمع وزير الطيران لشرح تفصيلي عن المحطة وامكانياتها والمهام التي تقوم بها حيث تم إنشاء المحطة على مساحة ٩٠٠٠٠ ( تسعون الف ) متر مربع ،كما تم اختيار هذا الموقع نظرا للقرب النسبى من المقر الرئيسى للهيئة وتوافق المكان للتعليمات الصادرة من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وأوضح وزير الطيران، خلال تصريحات صحفية على هامش الجولة، أنه تم تخصيص نحو ١٨٠ مليون جنيه لتطوير ٩١ محطة تابعة لهيئة الأرصاد الجوية على مستوي الجمهورية، لافتا إلى انه تم الانتهاء من تطوير ٧١ محطة حتي الان وجاري تطوير باقي المحطات .

وتعد محطة أرصاد العاشر هي محطة أرصاد جوية سطحية تتضمن أجهزة دقيقة في قياس عناصر الطقس الأساسية مثل أجهزة قياس مدة سطوع الشمس وجهاز قياس الحرارة والرطوبة الديجيتال وقياس سرعة واتجاه الرياح وترمومترات قياس درجة الحرارة الجاف والمبلل النهاية العظمي والصغري.

كما قررت الهيئة مؤخراً نقل محطة قياس الاشعاع الشمسي من المقر الرئيسي للهيئة إلى محطة العاشر من رمضان بالإضافة إلى نقل محطة قياس غاز الأوزون أيضا من المقر الرئيسي للهيئة والتى تمثل مركزا إقليميا تابعا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ( WMO ) لقياس الأوزون على مستوى القارة الأفريقية وذلك نظرا لقلة الملوثات الهوائية بهذه المنطقة.

وأشاد وزير الطيران المدني بأداء الهيئة العامة للأرصاد الجوية في الوقت الحالي واعتماد الكثير من الجهات في الدولة على مؤشراتها لما لها من تأثير كبير على كثير من الأنشطة والمجالات وتقدم بالشكر لجميع العاملين بهيئة الارصاد على الأداء المشرف خلال الفترة الماضية.

وزير الطيران يتفقد محطة الارصاد الجوية بالعاشر من رمضان

وزير الطيران يتفقد محطة الارصاد الجوية بالعاشر من رمضان