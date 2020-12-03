شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يكلف لجنة بإعداد دراسة شاملة للتخلص الآمن من مخلفات المصانع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تقارير رقابية منها «البيئة- الصحة- الأمن الصناعي» في المنيا، عن وجود تلوث بيئي بالمنطقة الصناعية في المنيا، نتيجة انبعاث المصانع، وطالبت التقارير بضرورة تقنين أوضاع بعض المصانع، وإعادة توفيق أوضاعها البيئية.

من جانبه، كلف المحافظ اللواء أسامة القاضي، خلال اجتماعه بمجلس إدارة المنطقة الصناعية، مدير إدارة شؤون البيئة والمستشار الجيولوجي للمحافظة، بعرض دراسة شاملة للتخلص الأمن من مخلفات المصانع، مع إلزام أصحاب المصانع بتكاليف إزالة تلك المخلفات بعد الانتهاء من أعمال التطهير، كما كلف المحافظ المستشار الجيولوجي للمحافظة، بدراسة الأماكن المتاحة لحفر أبار المياه.

فيما وافق «القاضي» على إعطاء مهله ثلاثة أشهر لأحد المشروعات الكائنة بالمنطقة الصناعية لسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة به، مؤكدا أن المحافظة تسعي دائما لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وأصحاب المصانع وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات القانونية.

وقال المحافظ، إن الدولة المصرية تعمل على تسهيل التراخيص اللازمة للأراضي بالمنطقة الصناعية للمستثمرين الجادين بالمجان لإقامة العديد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب، مشيراً انه يجري سحب الأراضي من المستثمرين الغير جادين في إقامة المشروعات مما لا يعود بالنفع على المحافظة وأبناءها وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.