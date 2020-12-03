شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الكمامة.. تغريم ٥٣ سائق وتحرير ٢٦ محضر لمستخدمي المواصلات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إستمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق ،والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف ،لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة، والوقوف على مدي إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مشيراً إلى أنه تم ضبط 53 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات ،وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق، وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية تنفيذاً للقرار الصادر في هذا الشأن.

أكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف، بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصاً على صحة وسلامه المواطنين ،وتنفيذا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

وكان محافظ الشرقية، قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب إرتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم .

ومن جانبه أوضح عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه بالإشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بإرتداء الكمامةالواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق، أسفرت عن ضبط 53 سيارة مخالفة، وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنة 2020 ،بتحصيل غرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.

وأوضح مدير إدارة المتابعة الميدانية، أن الإدارة العامة للمرور قامت بتحرير 26 محضر مخالفة للمواطنين لعدم إلتزامهم بارتداء الكمامة الواقية أثناء إستخدامهم للمواصلات العامة.