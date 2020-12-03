شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يتفقد تنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع في الدقهلية بتكلفة 2 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الرى والموارد المائية، اليوم الخميس، تنفيذ أعمال إحدى مشروعات تأهيل وتبطين الترع بنطاق محافظة الدقهلية والتى تدخل ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع لترشيد الإستهلاك بإجمالى 108 مشروع بطول 527 كيلو متر بتكلفة تتجاوز 2 مليار جنيه بنطاق المحافظة.

وزار الوزير مشروع تأهيل ترعة السرو بمركز أجا بحضور المهندس عبدالفتاح الباز وكيل وزارة الموارد المائية والري، والمهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان، وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء المدن والأحياء والمراكز في كل من طلخا والمنصورة والسنبلاوين وأجا بالدقهلية

وقال الوزير إن المشروع يشمل 5 عمليات متسلسلة وأنجز منها حتى الآن 5 مشاريع بطول 4.6 كم بتكلفة 21 مليون جنيه ويجرى حاليا تنفيذ 16 عملية أخرى بطول 62.6 كم بتكلفة 202.7 مليون جنيه، كما يتم التجهيز لتنفيذ 74 عملية ضمن المشروع بطول 299 كم بتكلفة إجمالية قدرها مليار و260 مليون جنيه.

وتفقد الوزير موقع للري الحديث ويقع على ترعة الزهايرة البر الأيمن، ويتبع للجمعية الزراعية بطماي الزهايرة بالإدارة الزراعية بالسنبلاوين حيث يقوم المواطن مجدي محمد عبدالمجيد بزراعة 10 أفدنة بطاطس، وزراعة 18 فدان بسلة، وجاري تجهيز 26 فدان لزراعتها بصل و10 أفدنة لزراعتها بطاطس ايضا وتروى جميع المساحات بالتنقيط من ترعة الزهايرة.

وناشد وزير الموارد المائية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على نقطه مياه باعتبارها ثروة قوميه واستغلالها الإستغلال الأمثل في الزراعة من خلال الإعتماد على طرق الرى الحديثة.