شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد ازدواج وتطوير المرحلة الأولي من طريق قنا -الأقصر الصحراوي الشرقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا الموقف التنفيذي لمشروع ازدواج وتطوير المرحلة الاولي من طريق قنا- الاقصر الصحراوي الشرقي وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشركات المنفذة للمشروع. تضمنت الجولة تفقد وزير النقل أعمال تدوير الاسفلت باستخدام معدات التدوير الحديثة والتي تساهم في تقليل تكلفة الصيانة بنسبة ٣٠% عن الطرق التقليدية بالإضافة إلى إعادة استخدام كافة مواد الرصف القديم والحفاظ على الثروة المحجرية وانشاء طبقة تمنع الشروخ الانعكاسية بالطريق. وأشار وزير النقل ان تطوير المرحلة الاولي بطول حوالي ٣٦ كم وعرض ١١.٥ متر ضمن مشروع تطوير طريق قنا- الاقصر الصحراوي الشرقي بطول ٧٢ كم والتي ستشهد أعمال إنشاء ازدواج جديد بالإضافة إلى تطوير الطريق القائم باستخدام معدات تدوير الإسفلت وبلغت التكلفة المالية للمرحلة الاولي حوالي ٢٩٠ مليون جنيه وذكر نائب محافظ قنا أن مشروع ازدواج الطريق من المشروعات الهامة التي يجري تنفيذها على ارض المحافظة والذي يساهم بشكل فعال في تسهيل الحركة المرورية بشكل آمن وتنشيط حركة السياحة والاستثمار حيث يمر الطريق بمنطقتي قفط الصناعية والمنطقة الحرة بالإضافة إلى أهمية الازدواج في ربط الطريق بمحور الشهيد الرائد باسم فكري. الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل يتفقد ازدواج وتطوير المرحلة الأولي من طريق قنا -الأقصر الصحراوي الشرقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.