شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفة تدرب الشباب على "الحلاقة".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكملت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فعاليات مشروع "معاً من أجل تنمية مصر" للأسبوع الثانى فى منطقة مصر القديمة،وقالت فى بيان لها، اليوم الخميس، إن فعاليات المشروع تمت اليوم عبر متابعة التدريب العملى على حرف الحلاقة للشباب والكوافير للشابات، وقد اشترك فى التدريب مجموعة من الشباب المسلم والمسيحى من الصم وضعاف السمع، والمتكلمين حيث يضم التدريب 30 شاب وفتاة والهدف من هذا الدمج هو العمل كفريق واحد ولتحفيزهم على التعاون المشترك بينهم فى المجتمع و لخروج الطاقات الإبداعية لديهم، انطلاقاً من رؤية المشروع لتعزيز معرفة وقبول الأخر، وإعلاء القيم المشتركة، و تفعيل العمل الجماعى المبنى على الاحتفاء بالاختلاف.

وأوضحت "الأسقفية"، أن المشروع يقام تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير، ومن المقرر أن يشمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتى السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.

ويهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.