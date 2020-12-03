شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يؤكد: الأنشطة الطلابية بالجامعة لها دور بارز لتنمية وعى الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت قبل قليل فعاليات الندوة التى تنظمها جامعة حلوان تحت عنوان "ماذا يحدث حولنا" وذلك بحضور الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسى ومدير مكتبة الإسكندرية، وبحضور الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان، وبدأت فعاليات الندوة بإذاعة السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

ومن جانبه، قال الدكتور ماجد نحم، رئيس جامعة حلوان، أن الأنشطة الطلابية والندوات الثقافية المختلفة بالجامعة خطوة مهمة ودور بارز في تنمية وعي الطلاب وقدراتهم، موضحا أن الجامعة وضعت خطة شاملة للأنشطة الطلابية خلال عام 2020/ 2021.

وأضاف نجم خلال كلمته بالندوة التي نظمتها الجامعة تحت عنوان، ماذا يدور حولنا بحضور الدكتور مصطفي الفقى مدير مكتبة الإسكندرية وعمداء الكليات ، أن الخطة ستكون متماشية مع تطبيق الجامعة والتعليم العالي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة ، مشيدا بدور الدكتور مصطفى الفقي السياسي خلال الفترة الماضية و كيف كان له دور سياسي و اقليمي دولي في العديد من الفترات التي مر بها الوطن .