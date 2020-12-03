شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: مواجهة تلوث البيئة وفر 2.4 مليار جنيه بشكل غير مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه كان هناك مجموعات عمل تم تشكيلها بالتعاون مع وزارة البيئة والمحافظات ووزارة الداخلية، لرصد متابعة عمليات حرق قش الأرز، وهى منظومة مرتبطة بمنظومة إدارة المخلفات الزراعية، وتعظيم الاستفادة منها.

وأضاف شعراوى، أن هناك 8.5 مليون طن مخلفات تم جمعها من المخلفات الزراعية المتراكمة، كما تم السيطرة على المقالب العمومية، وكان يهمنا فى المستوى الأول هو الاستجابة لشكاوى المواطنين، ووصلت النتيجة 100% للاستجابة لشكاوى المواطنيو بشأن التلوث، مشيرا إلى أن الدولة وصلت لنتائج ايجابية تحققت بشأن تقليل عوادم السيارات.

وأوضح الوزير خلال كلمته بمؤتمر وزارة البيئة، أنه تم توفير 2.4 مليار جنيه كانت تكلفة مواجهة الأضرار الخاصة بالتلوث سواء صحيا أو فى معالجة التأثير السلبى على البيئة وهو ما تم توفيره بشكل غير مباشر من خلال معالة التلوث ومنعه من المنبع سواء من خلال منع حرق قش الأرز أو تقليل عوادم السيارات.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن البيئة وفرت فرص عمل وذلك من خلال منظومة الاستفادة من المخلفات الزراعية، وسيكون لها نتائج ايجابية من خلال إدخال العمل الغير رسمى بالمنظومة.

جاء ذلك خلال مؤتمر وزارة البيئة، لعرض انجازات وجهود الوزارة فى ماجهة السحابة السوداء ومواجهة التلوث، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوى وزير التنميه المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من القيادات المعنية وذلك بالمركز البيئى الثقافى التعليمى (بيت القاهرة).