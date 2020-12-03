شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يطلق أول ترجمة لقانون حقوق ذوى الإعاقة إلى الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس القومى للمرأة، إطلاقه لأول ترجمة إلى اللغة الانجليزية لأحد أهم القوانين التى أنصفت المرأة ذات الإعاقة، وضمنت لها العديد من الحقوق، وهو قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 تزامنا مع احتفالات العالم باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة اليوم الخميس 3 ديسمبر.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن إطلاق المجلس لأول ترجمة لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة إلى اللغة الانجليزية يأتى فى إطار حرص المجلس على إهداء هذا التشريع المصرى المنصف بشكل كبير لحقوق النساء والفتيات ذات الإعاقة وكل الأشخاص ذوى الإعاقة إلى كل الدول والهيئات والمنظمات وجميع المهتمين بحقوق المرأة بشكل عام ، وحقوق المرأة ذات الإعاقة بشكل خاص من الناطقين بالانجليزية لكى يطلعوا على ما أنجزته مصر تشريعيًا فى سبيل حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم وأن يضعوه نصب أعينهم وهم يشرعون لنيل النساء والفتيات ذات الإعاقة حقوقهن فى بلدانهم.

وأشارت مايا مرسى إلى أن القومى المرأة، يشارك فى الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة اليوم الخميس بإطلاق ترجمة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة إلى اللغة الانجليزية، يقدم التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الداعم الأول للمرأة المصرية وفى القلب منها المرأة ذات الإعاقة، كما يقدم المجلس التهنئة إلى كل امرأة وفتاة ذات إعاقة فى ربوع مصر وإلى كل أب أو زوج أو ابن أو أخ لفتاة أو امرأة ذات إعاقة ولكل الأشخاص ذوى الإعاقة ولكل الشعب المصرى بهذه المناسبة.

من جانبها أكدت عضوة المجلس النائبة الدكتورة هبة هجرس مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، أن القومى المرأة باحتفاله باليوم العالمى للأشخاص ذوى الاعاقة من خلال إطلاقه أول ترجمة لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة إلى الإنجليزية يؤكد على دوره الهام فى دعم النساء والفتيات ذوات الإعاقة فى مصر وضربه نموذجا مصريا رائدا للكيانات الرسمية المصرية فى دمج النساء والفتيات ذوات الإعاقة فى هيكل عمل المجلس بما يدعم قضاياهن ويمكنهن من نيل حقوقهن.

وأكدت هجرس أن المجلس كان رائدا فى دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، بتعيين الرئيس عضوة من أعضائه لسيدة ذات إعاقة وسار المجلس على هذا النهج ليستحدث لجنه من لجانه للدفاع عن قضايا هذه الشريحة وهى لجنة المرأة ذات الإعاقة.