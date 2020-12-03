شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عبدالله الرحبى سفيراً جديداً لسلطنة عُمان لدى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، اليوم /الخميس/ مرسومين سلطانيين بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي. وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن المرسوم الأول قضى بتعيين كل من: عبد الله بن ناصر بن مسلم الرحبي سفيرا لدى مصر ومندوبا دائم للسلطنة في الجامعة العربية، والدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفيرا لدى الإمارات، وموسى بن حمدان بن موسى الطائي سفيرا لدى الولايات المتحدة، وهلال بن مرهون بن سالم المعمري سفيرا لدى الأردن، وفيصل بن تركي بن محمود آل سعيد سفيرًا لدى السعودية ومندوبا للسلطنة لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، وصالح بن سليمان الحارثي سفيرًا للسلطنة لدى ارتيريا، ومبارك بن سالم بن علي الزكواني سفيرًا للسلطنة لدى مدغشقر، وعلي بن عبدالله بن سالم المحروقي سفيرا للسلطنة لدى سيشل، ومحمد بن سعيد بن خليفة البوسعيدي سفيرا للسلطنة لدى استراليا. فيما قضى المرسوم الثاني بتعيين الدكتور حمد بن سيف الهمامي مندوبا دائما للسلطنة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

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