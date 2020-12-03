ضبط هارب من 14 حكما قضائيا وغرامات 2 مليون جنيه في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت مباحث القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، هارب من أحكام قضائية ودفع غرامات مالية بمنطقة الزيتون. كانت أجهزة وزارة الداخلية تمكنت بالتنسيق مع وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) مطلوب التنفيذ عليه في 14 حكما بقيمة الغرامات المالية المستحقة عنها (2,365,800 – اثنين مليون وثلاثمائة وخمسة وستون ألف وثمانمائة جنيه). وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

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