وفاة رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
توفي المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.
وستقام الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد نوري خطاب بشارع مصطفى النحاس، ثم دفنه بمقابر أسرته بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة.
و سيتم نقل الجثمان من مستشفىدار الفؤاد بمدينة نصر، الساعه الثانية ضهرًا، ومنها إلي المسجد لإقامة الشعائر الجنائزية.
يذكر أن "الجمل" تولى رئاسة مجلس الدولة من 1 يوليو 1990 حتى 30 يونيو 1993.
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