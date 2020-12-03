إحالة 25 من العاملين بالصحة والشباب والرياضة في الغربية للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

قرر المحاسب حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، اليوم الخميس، إحالة 25 من العاملين بالصحة والشباب والرياضة بقرية حصة شبشير التابعة للوحدة المحلية لقرية الرجدية بمدينة طنطا، إلى الشئون القانونية للتحقيق، لتركهم العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كان رئيس المدينة قد تلقى تقريرًا من لجنة الرقابة والمتابعة بمجلس المدينة، تتضمن التفتيش على عدد من المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية بقرية حصة شبشير بنطاق الوحدة المحلية لقرية الرجدية، ومراجعة الأعمال الإدارية ومدى تحقيق الانضباط الإداري للعاملين بهذه المنشآت والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ورصدت اللجنة ترك 11 طبيبًا بالوحدة الصحية بقرية حصة شبشير العمل، وعدم التزام 6 من طاقم التمريض بالإجراءات الاحترازية، وعدم تواجد 8 موظفين من العاملين بمركز شباب القرية بمقر عملهم.