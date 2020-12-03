تأجيل محاكمة رامز جلال أمام الاقتصادية لجلسة 10 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الفنان رامز جلال ووليد الإبراهيم، مالك قناة mbc بتهمة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لكاتبة تدعى هيام سليم لجلسة 10 ديسمبر المقبل، للاطلاع.

وقدم المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت، دفاع المدعية - التي حضرت الجلسة - 12 حافظة مستندات بينها مكالمة بينها وبين رئيس تحرير البرنامج عبدالحميد العش.

كما طلب الدفاع أجلًا لاستدعاء رئيس تحرير البرنامج، وقال المحامي هاني سامح لمصراوي إنه قدم إثبات توثيق فكرة "موكلته" أمام المحكمة قبل عرض البرنامج بسنة.

وأحالت محكمة جنح العجوزة الدعوى المقامة من المحاميين صلاح بخيت والدكتور هاني سامح بصفتهما وكيلين عن المدعية الكاتبة هيام سليم ضد المشكو في حقهما إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص وحملت رقم 1641 جنح مالية.

وقال المحامي هاني سامح إن المشكو في حقهما اعتديا على الحق الأدبي والمالي الخاصين بموكلته كاتبة فكرة برنامج "رامز الرمضاني" وأن فريق الإعداد تواصل معها وحصل منها على الفكرة "المسجلة" والخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية ولم تحصل على حقها الأدبي والمادي.

واتهم دفاع هيام سليم، الفنان رامز جلال ومالك القناة بارتكاب جرائم تداول مُصنف محمي طبقاً لأحكام القانون وطرحه للتداول بدون إذن كتابي مُسبق من المؤلف.