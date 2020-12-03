جمارك مطار الغردقة تضبط 8 آلاف قرص مخدر مع راكبة فرنسية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار الغردقة الدولي، محاولة تهريب 8 آلاف قرص مخدر مع راكبة فرنسية، أخفتها داخل حقائبها فور وصولها من فرنسا عبر تركيا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معها.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة طيران بيجاسوس القادمة من مطار صبيحة بتركيا، اشتبه عمر البارودي مأمور الجمرك في راكبة فرنسية قادمة من مطار أورلي بفرنسا ترانزيت تركيا، وبتمرير أمتعتها على جهاز الفحص بأشعة الإكس راي بمعرفة عادل قرني مأمور الفحص أفاد بوجود أجسام معتمة.

قرر مهند سامي مدير إدارة الحركة بمطار الغردقة تكليف محمود الزلتني بتفتيش حقائب الراكبة، تبين وجود 8 آلاف قرص اكستازي المخدر، و٢٢٥ جراما من مواد مخدرة بين طيات الملابس، وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه.

قرر سلطان صالح مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعة حمل رقم 6 لسنة 2020 وإخطار الجهات المختصة، تنفيذاً لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.