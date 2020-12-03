الكهرباء: 431 مليون جنيه لتوريد وتركيب أجهزة معوضات بمحطة محولات العوينات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة "هيتاشي اي. بي. بي" لشبكات الكهرباء Hitachi ABB For Power Grids، عقدا لتوريد وتركيب أجهزة معوضات القدرة غير الفعالة من تكنولوجيا التعويض الاستاتيكي التزامني (Static Synchronous condenser - STATCOM) لأول مرة في الشبكة المصرية بمحطة محولات العوينات الرئيسية على الجهد الفائق 220 ك.ف، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، إن التكلفة الإجمالية للعقد 431 مليون جنيه يتواكب مع أحدث تكنولوجيات تحسين أداء الشبكات الكهربية الحديثة في العالم بسعة + 200 ميجافار.

وأضاف البيان، أن المشروع يهدف إلى تحسين أداء الشبكة وزيادة موثوقيتها واستقرارها بمنطقة العوينات لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية، مشيرة إلى أن التمويل يتم ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 18 شهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن مثل هذه التعاقدات تأتي تأكيداً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التي تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام .