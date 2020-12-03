شكرا لقرائتكم خبر عن 126 مدرسة بالمنيا تخطر طلابها بـ«الأول الثانوي» بمواعيد التدريبات العملية للامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للعام الثاني على التوالي إلكترونيًا، قامت 126 مدرسة ثانوي عام في المنيا، بإخطار طلابها بالصف الأول الثانوي، بمواعيد التدريبات العملية للامتحانات، بدون درجات، والمقرر لها 15 ديسمبر الجاري، إلكترونيًا، من خلال المدرسة أو المنزل.

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن التدريبات تهدف للتعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت.

وأضاف «الرشيدي» في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، أنه ستكون الأسئلة مبسطة وتغطي الأجزاء من المنهج التي تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، حيث أنه ليس محددًا بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.

وقال «الرشيدي» إنه في حالة حدوث أي مشكلات تقنية، لا داعي للانزعاج لأن رصد هذه المشكلات هو الهدف من الاختبار التدريبي للوقوف على أي مشكلات والتعامل معها، ومن المهم لكل الطلاب أن يتعاملوا مع هذا الاختبار بجدية، للتعود على نظام الأسئلة وليقف كل طالب على مستواه في هذه المرحلة استعدادا للامتحانات التالية والتي سوف يتم احتساب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.