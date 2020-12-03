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إزالة 4 مخالفات تعدي على الرقعة الزراعية في قرية بالمنيا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرية الطيبة التابعة لمركز سمالوط بالمنيا، الخميس، حملة إزالات مكبرة شملت إزالة 4 حالات تعدي بالبناء على الرقعة الزراعية.

قال محمد سيد، رئيس مركز سمالوط، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه تم إزالة ٤ حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بقرية الطيبة التابعة للوحدة المحلية لقرية شوشة، على مساحة ٤ قيراط و١٠ أسهم وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وأكد «سيد» استمرار الحملات لتطبيق احكام القانون والتصدي بكل حزم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضد كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

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