شكرا لقرائتكم خبر عن للحد من التكدس المروري.. تحويل شارعين في «أبوقرقاص» بالمنيا لـ«اتجاه واحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، تحويل شارع فكري باشا -المعروف باسم شارع مدرسة قاسم أمين-، وشارع مكة -المعروف باسم الشهداء-، لـ«اتجاه واحد» للقضاء على التكدس المروري بالشارعين، ليكون اتجاه شارع فكري باشا للقادمين من اتجاه شارع الجمهورية، حتى شارع الفاتح، ويكون شارع مكة للقادمين من اتجاه شارع الفاتح، وحتى شارع الجمهورية، ورافق رئيس المركز النقيب محمود الشال، رئيس وحدة مرور أبوقرقاص.

يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص لإعادة تأهيل الشوارع، وتغيير مساراتها للحد من التكدس المروري الذي تشهده مدينة أبوقرقاص نظرًا لكثرة السيارات المارة.

وأصدر رئيس المركز هذا القرار لفك حالة الارتباك المروري في تلك الشوارع، وكلف رئيس المركز إدارة المرور بأبوقرقاص بتعزيز الخدمات المرورية فيها.

كما أعلن رئيس المركز أن هناك خطة جارية لتحويل شارع بورسعيد وشارع عمر بن الخطاب اتجاه واحد.