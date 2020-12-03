شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أب وابنه بحروق نتيجة ماس كهربائي بالمنزل في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب أب وابنه الصغير بحروق شديدة نتيجة اشتعال النيران في منزل بمركز بئر البعد بسبب ماس كهربائي.
وقالت المصادر وشهود العيان، إن مواطن من قرية 6 أكتوبر في مركز بئر العبد، فوجئ باشتعال النار في ملابس طفله الصغير -3 سنوات- نتيجة حريق بسبب ماس كهربائي بمنزله، فقام مسرعًا بمحاولة إنقاذ طفله.
وأضافت المصادر أن الطفل أصيب بحروق شديدة ووالده أصيب بحروق متوسطة، وتم نقلهما إلى مستشفى بئر العبد المركزي لتلقي العلاج اللازم، حيث يجري التنسيق لنقل الطفل إلى أحد المستشفيات المتخصصة في الحروق خارج المحافظة.
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