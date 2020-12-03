«زراعة الإسكندرية» تكافح النمل الأبيض في 36 وحدة سكنية بمبيدات فسفورية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المهندسة تريزا سعد عطا الله، مركز إدارة مكافحة الآفات في مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بالإسكندرية، الخميس، إن إدارة المكافحة في المديرية تقوم بإجراءات قوية لمواجهة النمل الأبيض ومكافحته فور ورود الشكوى إلى الإدارة، والتعامل الفوري من خلال الفحص والمعاينة الميدانية وصرف المبيد اللازم.

وأوضحت «تريزا»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه تم مكافحة النمل الابيض في 36 وحدة سكنية خلال شهر نوفمبر الماضي، بالمبيد الفسفورية تركيز 48%، مشيرة إلى أن المديرية تتحرك في 3 اتجاهات فيما يتعلق بحشرة النمل الأبيض، الاتجاه الأول النمل الأبيض «فوق أرضي»، حيث جرى معالجة 36 وحدة في شهر نوفمبر في الأخشاب.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للنمل الأبيض «تحت أرضي» وهو الاتجاه الثاني، تم تنفيذ رش وقائي الأراضي المزمع البناء عليها قبل الشروع في البناء، بواقع 4 طلبات الشهر الماضي، مشيرة إلى أن المديرية تقوم في الاتجاه الثالث برش علاجي للعمارات السكنية المصابة.

ولفتت إلى أن مكافحة النمل الأبيض هو إجراء وقائي يتم عمله، حيث يشترط للحصول على ترخيص البناء، تسلم إفادة من المديرية يقدمها عضو من إدارة المكافحة إلى المركز الذكي في المحافظة كشرط لاستلام ترخيص المباني.

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الأبيض فى 36 وحدة سكنية بمبيدات فسفورية (صور)

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الأبيض فى 36 وحدة سكنية بمبيدات فسفورية (صور)

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الأبيض فى 36 وحدة سكنية بمبيدات فسفورية (صور)

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الأبيض فى 36 وحدة سكنية بمبيدات فسفورية (صور)

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الأبيض فى 36 وحدة سكنية بمبيدات فسفورية (صور)