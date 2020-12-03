شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح معرض خزف وسجاد في كنيسة بوسط القاهرة بحضور مادلين طبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يفتتح المطران كلاوديو لورتي، النائب الرسولى للاتين بمصر، الخميس، معرض الخزف والسجاد لفناني وشباب قرية جراجوس التابعة لمحافظة قنا، حيث يُقام المعرض بكنيسة قلب يسوع بوسط القاهرة.
ومن المقرر أن يشارك في الافتتاح الفنانة القديرة مادلين طبر، وشريف جاد، رئيس الاتحاد العربي لخريجي الجامعات السوفيتية والروسية، والفنان التشكيلي أحمد الجنايني، رئيس أتيليه القاهرة.
ويستمر المعرض من يوم ٤ إلى يوم ١٢ ديسمبر الجارى، حيث يفتح المعرض أبوابه لاستقبال الزوار يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتي العاشرة مساءً.
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