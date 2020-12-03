شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة دعوية من الأزهر الشريف لمحافظة شمال سيناء الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصل قافلة دعوية من الأزهر الشريف، إلى محافظكة شمال سيناء، الأسبوع المقبل، لنشر الدعوة الاسلامية بوسطيتها واعتدالها، وذلك تحت رعاية كلا من اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء وفضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف والدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف

وتضم القافلة عدد من أعضاء مجمع البحوث الاسلامية وعمداء كلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر الشريف وعدد من أساتذة جامعة الازهر وعدد من علماء وزارة الأوقاف.

ويقوم اعضاء القافلة من المشايخ والعلماء بالقاء الدروس الدينية في مراكز الشباب والاندية والجمعيات الاهلية والمرسسات التعليمية وخطبة الجمعة بمختلف المساجد بمدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح.

وسيكون في استقبال القافلة لدي وصولها شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء والشيخ محسن أبو القاسم، مدير عام المنطقة الازهرية بشمال سيناء والشيخ إبراهيم جمعة، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء