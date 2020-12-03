شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عامل دهسه قطار الصعيد أثناء عبور مزلقان قرية صفط اللبن بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقى عامل مصرعه بعد أن دهسه قطار الصعيد أثناء عبور مزلقان قرية صفط اللبن التابعة لمركز المنيا .
تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع مصطفي محمد الغزالي، 25 سنه، عامل، ومقيم بقرية زهرة بمركز المنيا، دهسه قطار الصعيد، أثناء عبور مزلقان قرية صفط اللبن بدائرة المركز .
تم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفي المنيا العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف ..
-
الوضع في مصر
-
اصابات
116,724
-
تعافي
102,949
-
وفيات
6,694
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع عامل دهسه قطار الصعيد أثناء عبور مزلقان قرية صفط اللبن بالمنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.