شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين بالمجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 9 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 3.5 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه للكيلو، والجزر 8 جنيهات، والخيار 7.5 جنيه.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 والليمون 7 جنيهات.

الفاصوليا الخضراء 8.5 جنيه.

التفاح السكرى 25 جنيها

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 8.5 .

‏‎‏‎- الموز البلدى 12.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- العنب بـ 17 جنيها.

- التفاح الإيطالى 23 جنيها.

- الباذنجان الأبيض 5.5 جنيه