شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان 3 مساجد بالمحافظة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عصام سعد محافظ أسيوط 3 مساجد بمحافظة أسيوط غدًا الجمعة، في إطار افتتاح وزارة الأوقاف لعدد (27) مسجدًا غدًا الجمعة ، ليبلغ إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (535) مسجدًا.

وتستضيف المنطقة الجنوبية بأسيوط لقاء مفتوحًا لوزير الأوقاف حول قيم الولاء والانتماء الوطني ، كما يلتقي وزير الأوقاف قيادات الدعوة بالمحافظة بمكتب المحافظ صباح السبت.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 27 مسجدًا الجمعة القادمة ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (535) مسجدًا، وذلك في خمس محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (535) مسجدًا.

والمساجد التي سيتم افتتاحها غدا هى:-

مديرية أوقاف أسيوط

1. اليوسفي – ديروط

وزارة الري لحساب وزارة الأوقاف

2. الأمير سنان – ديروط الشريف

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

3. الجنايبه – نزالي جانوب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

4. فرغل شيمي – البارود

وزارة الأوقاف

5. جلال جمعة – بني فيز

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

6. الحاج رمضان مكاوي – بني عدي البحرية

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

7. الشعبانية – بني محمد

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف كفر الشيخ

8. عزبة جمعة – عزبة جمعة – الحامول

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

9. الفتح – الكفر الجديد – كفر الشيخ

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

10. الرحمة – قرية 13 الحفير – الحامول

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

11. المرحوم محمد الدسوقي – قرية القليني – الحامول

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

12. عزبة سلامة – عزبة سلامة – العجوزين – دسوق

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

13. عبد العال حسن – عبد العال حسن دمرو – سيدي سالم

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

14. عاشور – قيريط فوه

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

15. السلام / يوف قنديل – زهران

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

16. الرحمة بالعونة – كفر الشيخ شرق

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الدقهلية

17. النشرة ببلقاس

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف بني سويف

18. بني موسي الشرقي – مركز بني سويف

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف القليوبية

19. مسجد سرى – سرياقوس – الخانكة

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف المنيا

20. مسجد مركز شرطة سمالوط – مركز سمالوط

صيانة وترميم تحت إشراف وزارة الأوقاف

21. النور الأحمدي – بني حسن الأشراف – مركز المنيا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

22. محمود الصاوي – العامرية الغربية – مركز دير مواس

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحيرة

23. الرحمة آل زيدان – قرية الحدين – كوم حمادة

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف بني سويف

24. التوبة الشوبك إهناسيا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الشرقية

25. القرابية – الزرزمون ههيا شرقية

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

26. الغبشان – العزازي فاقوس

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الأقصر

27. الزهراء- قرية ابو زعفه - اسنا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف