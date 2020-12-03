شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يوجه بسرعة تسليم الكتب والتابلت وتفعيل السبورة الزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، بسرعة تسليم الكتب المدرسية للطلاب وعدم قيدها بالمصروفات الدراسية ومطابقة السجلات بالواقع مع مخازن الإدارة، كذلك تفعيل السبورات الذكية بمدارس التعليم الثانوية وتشغيلها بالمدارس للطلاب والشرح عليها.

وشدد حجازى خلال اجتماعه بقيادات المديرية، على مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية بسرعة تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام بجميع مدارس الجيزة ، تمهيداً للامتحان التدريبى والذى سيعقد خلال الفترة من 15 ديسمبر 2020 وحتى 20 ديسمبر 2020.

وأكد " حجازي " على عدم عقد أى ندوات أو لقاءات إلا بتصريح أمنى من الوزارة وموافقة وكيل الوزارة ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

وطالب وكيل الوزارة بسرعة دخول الطلاب على المنصة الإلكترونية وتفعيلها لمدى الاستفادة منها للمعلمين والطلاب، مشيرا إلى أن محافظة الجيزة هى أول محافظة تفعل منصة الكترونية للتعليم الطالب.

كما شدد حجازى على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والتعقيم اليومي حرصا على سلامة الطلاب .

حضر الاجتماع مجدى الجيار، وكيل المديرية، وريحاب عريق مدير عام الشئون التنفيذية، والمهندس حمدى السيد مدير عام التعليم الفنى، وزكريا عباس مدير الموازنة، وسميه الخطيب مدير إدارة التعليم الخاص، وهويدا الوكيل مدير إدارة المتابعة، ومحمد عبد الهادى، مدير إدارة الشئون القانونية، ومديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة.