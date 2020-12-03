شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق برنامج سفيرات المحبة والسلام للواعظات والراهبات بالتعاون مع "القومى للمرأة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق فعاليات برنامج سفيرات المحبة والسلام التدريبي للواعظات والراهبات بالمجلس القومى للمرأة، حيث تشارك واعظات الأوقاف الراهبات فى العديد من المبادرات الوطنية والاجتماعية والإنسانية بالتعاون المستمر مع المجلس القومى للمرأة.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، فى إطار نشر قيم التسامح والولاء والانتماء الوطنى وتعزيز وترسيخ أسس العيش المشترك والمواطنة المتكافئة.

من ناحية أخرى أطلق المجلس القومى للمرأة حملته لطرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" فى 7 محافظات وهي (بورسعيد - بنى سويف – البحيرة - الجيزة – الغربية - المنيا - الدقهلية)، وذلك في الفترة من 28 نوفمبر حتى 7 ديسمبر الجارى، ويتم تنفيذ حملة طرق الأبواب من خلال فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات، لنشر الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الإناث وخلق رفض مجتمعى للثقافات الموروثة والمتعلقة بربط الختان بالدين، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها.

كما تستهدف الحملة دمج مؤسسات الدولة المعنية والقائمين عليها فى الحراك المجتمعى الرافض للختان وتنسيق الجهود بينهم، وتعتمد حملة طرق الأبواب على توصيل رسائلها من خلال أعضاء الفروع إلى جانب رائدات المجلس القومي للمرأة.