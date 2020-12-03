شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينعى الدكتور محمد حسان نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور محمد حسان نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، داعيا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الراحل حصل على بكالوريوس علوم جيولوجيا من كلية العلوم جامعة الأزهر عام 1975م، ماجستير فى الجيولوجيا من كلية العلوم جامعة الأزهر عام 1980عن رسالة بعنوان دراسات جيولوجية بمنطقة الأقصر وادى النيل – مصر العليا- مصر، دكتوراه فى الجيولوجيا من كلية العلوم جامعة الأزهر عام 1982م. عن رسالة بعنوان ليثواستراتيجرافية وبترولوجية وجيوكيميائية متكون طيبة بالصحراء الشرقية – مصر.

وشغل مناصب: نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث من 2010 حتى 31/7/2012م، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط 2010م، عميد كلية العلوم (بنين) – جامعة الأزهر من 2008م حتى 2010م، وكيل كلية العلوم (بنين)– جامعة الأزهر من 2004م حتى 2008م، أستاذ بقسم الجيولوجيا – كلية العلوم (بنين) – جامعة الأزهر فى 5/1/1994م، أستاذ مساعد بقسم الجيولوجيا – كلية العلوم (بنين)– جامعة الأزهر فى 6/1/1988م، مدرس بقسم الجيولوجيا – كلية العلوم (بنين) - جامعة الأزهر فى 5/1/1983م، مدرس مساعد بقسم الجيولوجيا – كلية العلوم (بنين) – جامعة الأزهر فى 7/6/1980م، معيد بقسم الجيولوجيا – كلية العلوم (بنين) – جامعة الأزهر فى 10/11/1975م.