"مياه القليوبية" تبدأ تركيب قطع موفرة لترشيد استهلاك المياه في دور العبادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة مياه القليوبية ، تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس، وقال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية إن ذلك يأتي في إطار إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك المياه في المحافظات وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية لتنفيذ استراتيجية دائمة لترشيد استهلاك المياه، وأضاف مجاهد أنه تم استلام 4560 قطعة موفرة كمرحلة أولي وجاري عمليات الحصر والتركيب بالمساجد الأهلية والكنائس بمناطق المحافظة المختلفة ،وتحديد مسئول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لضمان الحفاظ عليها من التلف أو السرقة مع الإلتزام بعمل الصيانة المطلوبة.
وأشار مجاهد، إلى أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض استهلاك المياه حوالى 50% من الاستهلاك فى المساجد الأهلية والكنائس موضحاً أنه تم تشكيل فريق عمل من الشركة لمتابعة عمليات التركيب وحل أى مشكلات تعوق التنفيذ مؤكداً ان لتنفيذ استراتيجية ترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل يحفاظ على موارد الدولة وتوفير تكلفة استهلاك المياه.
شركه مياه القليوبيه تركب قطع مياه موفره
خلال اعمال تركيب القطع المرفوع
بعد تركيب قطع المياه الموفره
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