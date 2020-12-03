شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين سيف الدين صفوان قائماً بأعمال رئيس مجلس إدراة جهينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية، أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، اليوم الخميس إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على تعيين نائب رئيس الشركة سيف الدين صفوان قائما بأعمال رئيس مجلس الإدارة.

وتأتي قرارات مجلس إدارة جهينة اليوم بعدما قال مصدران أمنيان لرويترز أمس الأربعاء إنه تم القبض على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة من منزله في وقائع وصفها أحد المصدرين «بالمخالفات المالية».

كانت جهينة قالت في بيان لبورصة مصر إنه تم احتجاز رئيس مجلس إدارتها على ذمة تحقيقات وإنها ليست «لديها معلومات عن مضمون التحقيقات وليست لديها أي معلومات أخرى في هذا الشأن، وأن السيد سيف الدين ثابت هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وله كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال الشركة».

كانت لجنة قضائية شكلتها الحكومة المصرية أصدرت قرارا في أغسطس2015 بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس جهينة بسبب صلات مزعومة له بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. الوضع في مصر

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تعافي 102,949

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