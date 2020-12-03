شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة القليوبية»: توفير المستلزمات الطبية والأدوية بمستشفيات الحميات لمرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة يرافقه فريق من إداره مكافحه العدوي والترصد وإدارة الطوارئ والتمريض مستشفى حميات بنها سيرالعمل بالمستشفى والإطمئنان على الحاله الصحية للمرضى وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى كما تابع تواجد المستلزمات والأدويه الخاصة بمرضي كورونا وتابع قسم الأشعة والمعمل ومدي توافر التحاليل اللازمة لمرضى كورونا وأوصي الفريق الطبي بالمتابعه المستمره للمرضي

وعقد وكيل وزارة الصحة اجتماعا مع مديرى الرعاية المركزة بالمستشفيات لمتابعة استعدادات الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد حيث أكد على وجود القوى البشرية اللازمة والتأكد من وجود الأدوية والمستلزمات الخاصه بالعناية المركزة بكل مستشفى.

وأوصى «الطباخ» بزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة في المستشفيات واستغلال الأجهزة وأدوات التشغيل بالشكل الأمثل وتخضيص بعض الأسرة للرعاية المتوسطة، مشيرا إلى أن جميع إدارات المديرية تعمل على توفير جميع الاحتياجات وتذليل العقبات والتحديات، «وكلنا معا وبروح الفريق نقدم خدمه أمنة نحافظ بها على أرواح المرضى.