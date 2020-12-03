شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: تلقينا 14 ألف طلب تصالح بإجمالي متحصلات 52.5 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصلت حتى الآن إلى 14 ألف طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت بنحو 52.5 مليون جنيه، مطالبا المواطنين بإستثمار المهلة الأخيرة التي منحتها الحكومة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستمرار تلقى طلبات أصحاب التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية ديسمبر القادم لتحقيق الإستقرار الأسرى والإجتماعى لهم .

وكلف رؤساء المراكز والمدن بمواصلة إستمرار المراكز والمنافذ التكنولوجية لخدمة المواطنين في تلقى الطلبات، مع تقديم كافة التسهيلات لهم لإنهاء إجراءاتهم في سهولة ويسر بعيداً عن أي تعقيدات روتينية، وهو الذي يتوازى مع ضرورة تعامل المسئولين بروح القانون مع المواطنين خلال فحص ملفات التصالح ومعاينة المبانى المخالفة التي تقدم أصحابها بالتصالح عليها من أجل التيسير عليهم .

وشدد على أهمية إلتزام المترددين على مراكز ومنافذ تلقى الطلبات بالإجراءات الوقائية وخاصة إرتداء الكمامات مع الحفاظ على التباعد لمنع إنتشار فيروس كورونا، وفى نفس السياق وجه محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن ومسئولى لجان التصالح بتقديم مقترحاتهم وإستفساراتهم الخاصة بتطبيق الإشتراطات والضوابط القانونية لكيفية التعامل مع مخالفات البناء التي لم يتقدم أصحابها للتصالح فيها حيث سيتم رفع هذه المقترحات والإستفسارات على اللجنة المختصة بوازارتى التنمية المحلية والإسكان لإقرار اللازم بشأنها .