شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور الجيزة» : ضبط 1951 مخالفة في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كثفت الإدارة العامة لمرور بالجيزة حملاتها لضبط المخالفات المرورية، في جميع شوارع المحافظة، لمتابعة حركة المرور بجميع الميادين.
تمكنت الحملات من ضبط 1951 مخالفة خلال 24 ساعة، تنوعت ما بين السير عكس الاتجاه، والسير دون رخصة، والتحدث في التليفون أثناء القيادة، بالإضافة إلى تجاوز السرعة المقررة بالرادار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالة المحاضر إلى النيابة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
116,724
-
تعافي
102,949
-
وفيات
6,694
كانت هذه تفاصيل خبر «مرور الجيزة» : ضبط 1951 مخالفة في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.