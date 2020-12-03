شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الرى والنقل يبحثان موقف المشروعات المشتركة لتذليل المعوقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى المهندس كامل الوزير وزير النقل لمناقشة موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين، وأعرب عبد العاطي عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين الوزارتين، مشيراً للدور الحيوى لكلا الوزارتين فى خدمة الأهداف التنموية بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبه أعرب المهندس كامل الوزير عن ترحيبه بالتعاون المشترك بين الوزارتين لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يخص فتح طرق ومحاور جديدة على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى كل ربوع الوطن.

وناقش الوزيران موقف المشروعات المشتركة والتذليل الفورى لأى معوقات تواجه هذه المشروعات بهدف نهوها طبقاً للجدول الزمنى المحدد لها.