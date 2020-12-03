شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «تجارية مطروح»: تفعيل خدمة الشباك الواحد والسجل التجاري المميكن بداية 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أنور رحيم، رئيس غرفة مطروح التجارية، إن مجلس إدارة الغرفة قرر تخصيص جزء من مساحة الدور الأرضي بمبنى غرفة مطروح لافتتاح مكتب السجل التجاري المميكن وتقديم الخدمة المميزة لتجار مطروح، تمهيدًا لتفعيل خدمة الشباك الواحد بداية من مطلع العام القادم تيسرًا على تجار المحافظة.

وأضاف «رحيم» أن العام القادم سيشهد نقلة نوعية للتطوير بالغرفة التجارية بمطروح تتناسب مع التقدم التكنولوجى ومسايرة روح العصر في تقديم الخدمات المميكنة للتجار بمقر الغرفة التجارية بمطروح.

واشار إلى أمجلس ادارة الغرفة يسعى بكل جهده إلى تطوير منظومة الخدمات المقدمة لتجارة مطروح أولا بأول لتحقيق النفع لتجارة المحافظة والعودة بنتيجة إيجابية لمردود الخدمات على أعضاء الغرفة.