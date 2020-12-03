شكرا لقرائتكم خبر عن هندسة عين شمس: إنذار للمخالفين للإجراءات الاحترازية والعقوبات تصل لمنع دخول الكلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنًا مع تزايد حالات كورونا وتخوفات البعض من الموجة الثانية لانتشار الفيروس وتزايد أعداد الإصابات، بدأ عدد من كليات جامعة عين شمس التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية على الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأوصت كلية الهندسة بجامعة عين شمس، بالتشديد على متابعة الإجراءات الاحترازية الواجبة لمنع تفشي 19covid ، وحددت أهم المخالفات في عدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية الوقائية، وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي داخل القاعات التدريسية للطلاب وتتم فقط بالتنبيه من جانب عضو هيئة التدريس داخل القاعة التدريسية .

وأكدت كلية الهندسة بجامعة عين شمس، أنه سيتم تطبيق عقوبات على مخالفات تنفيذ الإجراءات الاحترازية تبدأ بالتنبيه والإنذار بجانب الحرمان من بعض الخدمات الطلابية وعند تكرار المخالفة قد تصل إلى الحرمان من دخول الكلية لمدة معينة وصولا لتطبيق الغرامات المقررة طبقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأشارت الكلية إلى أنه حال رصد طلاب مخالفين للتعليمات والإجراءات الاحترازية سيتم سحب الكارنيه الخاص بالطالب وتوجيه إنذار رسمي صادر بمعرفة اللجنة المختصة بالمتابعة بمكتب عميد الكلية أو مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وكان الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، قرر حظر الدخول لحرم الجامعة وجميع المعاهد والوحدات والإدارات المختلفة دون ارتداء الكمامة.

ويطبق القرار على أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات والمعاهد، والعاملين بجميع الكليات والمعاهد والإدارات والوحدات المختلفة، كما يطبق على كل الطلاب بكل الكليات والمعاهد.