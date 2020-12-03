شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء": عدم الانتظام فى سداد الممارسة يؤثر على طلب تركيب العداد الكودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التقدم بطلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لا يعنى التوقف عن سداد قيمة الممارسة التى يتم تحديدها بواسطة المحاضر وتحررها شرطة الكهرباء أو من العاملين بشركات توزيع الكهرباء ممن لهم حق الضبطية القضائية.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عدم الانتظام فى سداد قيمة الممارسة سيؤثر سلبا على طلبات تركيب العدادات الكودية لهؤلاء المواطنين، موضحا أنه سيتم تطبيق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقى التيار الكهربائى أو من يخالف شروط التعاقد.

وأضاف شاكر، أنه قرر مد فترة تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى نهاية العام، من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

وأكد وزير الكهرباء، أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سند قانونى لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتمكن المواطن من تغير ملكية العداد بعد الانتهاء من إجراءات التصالح مع المحليات ولن تكون هناك أى أعباء مالية لتغير الملكية من رقم كودى لعداد يحمل اسم مالك الوحدة وذلك سيكون بناء على جواب التصالح.