شكرا لقرائتكم خبر عن «فتاة سقارة» سلمى الشيمي: «في ناس مش لابسين هدوم أصلًا بيتصورا عند الهرم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سلمى الشيمي، المعروفة بـ«فتاة فوتوسيشن هرم سقارة»، إنها قامت بالتصوير أمام الهرم بغرض تنشيط السياحة، موضحة: «كنت عايزة أعمل حاجة مفيدة لبلدي».

أضافت «الشيمي» خلال لقائها ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أن أسرتها لم تستوعب رد الفعل، خاصة بعد الهجوم الكبير عليها، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الفنانات فعلن مثلها في الماضي، قائلة: «اتصدمت من رد الفعل ضدي».

وكشفت «سلمى» عن أنها دفعت 1500 جنيه إلى أحد الأشخاص، قالت إنه من حراس المكان، من أجل الدخول والتصوير أمام هرم سقارة، قائلة: «أنا شوفت ناس مش لابسين أصلًا وراحوا اتصوروا عند الهرم».

وكانت «الشيمي» أثارت الجدل في الفترة الأخيرة بعد خضوعها لجلسة تصوير «فوتوسيشن» أمام هرم سقارة، ما تسبب في هجوم لاذع شنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد خضوع «الشيمي» لجلسة التصوير، تم إلقاء القبض عليها، لعدم حصولها على ترخيص بالتصوير، نظرًا لأن التصوير في مثل هذه المناطق الأثرية يستلزم الحصول على ترخيص، ثم أخلي سبيلها بكفالة 500 جنيه.