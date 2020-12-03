شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام «الصحة» تكشف ارتفاعًا مفاجئًا في وفيات فيروس كورونا وتراجع حالات الشفاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت أرقام وزارة الصحة والسكان حول معدل إصابات ووفيات فيروس كورونا، ارتفاعا مفاجئا في معدلات الوفيات، حيث سجلت الوزارة لأول مرة منذ فترة 28 حالة وفاة بزيادة 12 حالة عن إحصائيات اليوم السابق.

وترصد «المصري اليوم» أبرز أرقام الوضع الوبائي لفيروس كورونا، وأبرزها تصاعد الإصابات ليصل إلى 421 حالة لأول مرة منذ انكسار ذروة الموجة الأولي مع بداية فصل الصيف الماضي، في المقابل مازال معدل الشفاء يسير ببطئ حيث سجلت خروج 133 حالة من المستشفيات بزيادة 35 حالة عن اليوم السابق.

فيما اقترب معدل الإصابات في مصر من حاجز 17 ألف إصابة بفيروس كورونا، حيث وصل إجمالي العدد 116724 حالات من ضمنهم 102949 حالة تم شفاؤها، و6694 حالة وفاة.