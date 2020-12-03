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شكرا لقرائتكم خبر عن جهود لاستغلال بحيرات مفيض توشكى في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
مئات الكيلومترات قطعها محافظ الوادي الجديد وفريق بحثى لدراسة استغلال بحيرات مفيض توشكى جنوب مركز باريس، ولاستطلاع الموقف على الطبيعة لبحث الاستغلال الأمثل لمياه المفيض وتوصيل مياه البحيرات للأراضي الصالحة للزراعة بمحيطها.
وعقب هذه الجولة التفقدية التي استمرت على مدار الأربعاء، وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بعمل دراسة وافية عن التربة بمنطقة بحيرات مفيض توشكى جموع مركز باريس، وأنسب المحاصيل الزراعية التي يمكن زراعتها، ودراسة عمق المياه بالبحيرات وأنسب وسائل توصيلها للأراضي المجاورة.
ووجه المحافظ بشق وتمهيد الطريق الواصل لموقع البحيرات وذلك لاستغلال المنطقة تنموياََ وفتح آفاق جديدة للاستثمار بها والحفاظ على مياه البحيرات بدلاََ من تعرضها للبخر دون أي جدوى.
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