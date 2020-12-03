شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن تحرير 68 مخالفة فى اليوم الأول لتطبيق مواعيد غلق المحال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات لمتابعة تنفيذ القرار الوزارى الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذى بدأ تطبيقه من الأول من ديسمبر 2020.

وأشاد شعراوى، بالمتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة فى يومها الأول بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والجهات المعنية، لافتا إلى قيام عدد من المحافظين بجولات ميدانية على بعض المدن والأحياء والمراكز للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقاً للمواعيد الجديدة.

وقال شعراوى، إن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى تحرير عدد من المحاضر للمحلات المخالفة من 4 محلات تجارية بحى الهرم بالجيزة، و34 محل ومطعم وكافية بمناطق مختلفة بمحافظة الإسكندرية وتحرير 12 محضرا لمحلات مخالفة من بينها صالونات حلاقة وغلق 3 مقاهى فى حى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، وكذا 15 محلا بمناطق مختلفة بمحافظة كفر الشيخ .

ووجه شعراوى، المحافظين بضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتطبيق الاجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة .

كما طالب شعراوى، المحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين .

وجدد وزير التنمية المحلية، التأكيد على أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الإلتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة .