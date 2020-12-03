شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: توزيع 20 مليون جرعة من علاج كورونا بالمجان وفقا للأولويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لقاح فايزر برغم من نجاحه الكبير إلا أنه يحتاج إلى منظومة تبريد كبيرة، مضيفا أن اللقاحات التى تحتاج إلى 20 درجة تحت الصفر لا مشكلة فى شرائها. وأكد متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، مع الإعلامى أحمد موسى، المذاع على فضائية صدى البلد، إن اللقاحات التى سيتم شرائها من الشركات من الممكن أن تصل قبل لقاح جافى، مؤكدا: 20 مليون جرعة من علاج كورونا سيتم توزيعها بالمجان وفقا للأولويات". وأشار إلى أن الوزارة الصحة هى الجهة الوحيدة التى ستولى توزيع اللقاحات وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية للسيطرة على جائحة كورونا.كان قد أكد رئيس الوزراء فى وقت سابق، حرص الحكومة على مناقشة تطورات ملف اللقاحات التي تم الإعلان عنها، حتى يتسنى التحرك المبكر لمصر، لتأمين قدرٍ كافٍ من جرعات تلك اللقاحات، التي ستنجح في الحصول على موافقة واعتماد منظمة الصحة العالمية.

وتمت الإحاطة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع التحالف الدوليّ للقاحات والأمصال GAVI بحصول مصر على 20 مليون جرعة من اللقاحات التي ستنجح في الحصول على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، على أن يتم منح الأولوية المستهدفة، والتي تضم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية، والأشخاص الأكثر تأثراً، مثل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وتحدثت وزيرة الصحة والسكان عن موقف لقاح شركة " فايزر"، الذي يعتمد على استخدام تقنية mRNA، حيث أعلنت الشركة أنه تم تجربة اللقاح على 30 ألف متطوع في الولايات المتحدة، والأرجنتين، والبرازيل، وألمانيا، وعقب ذلك أفادت الشركات أن المتطوعين عانوا بعد حصولهم على الجرعة الأولى من آثار جانبية خفيفة إلى متوسطة.

كما نوهت الدكتورة هالة زايد، إلى أنه تم عقب ذلك إعلان الشركتين المنتجتين للقاحات أنهما سيسعيان لتوسيع تجربتهما في الولايات المتحدة لتضم 43 ألف مشارك، وبالفعل حصلت الشركتان على التصريح ببدء اختبار اللقاح على أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا، وفي 8 نوفمبر الجاري تم التوصل إلى نتائج واعدة إثر تحليل نتائج أول 94 حالة لـ Covid-19 في التجربة، لافتة إلى أنه من المتوقع حاليا أن تقدم شركة Pfizer طلبًا للحصول على تصريح الاستخدام الطارئ.

وقالت وزيرة الصحة، من الضروري أن يتم تحديد أهداف استراتيجية التطعيم، وبناء على ذلك يتم ترتيب الفئات السكانية حسب أولوية الحصول على إمدادات اللقاح المحدودة في المرحلة الأولى من توافره، وذلك وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما اقترحت المنظمة، وفقا لما ذكرته الوزيرة، أن تمنح البلدان الأولوية للفئات السكانية المعرضة للخطر، بحيث تقدم إليهم اللقاحات المتاحة أولاً، ثم تقدم إلى الفئات السكانية الأخرى.