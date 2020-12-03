شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: بالإمكان البدء فى إنتاج لقاح "سبوتنيك V " فى مصر والجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الروسية أنه بالإمكان البدء فى إنتاج لقاح "سبوتنيك V " فى مصر والجزائر، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لاتزال مرتفعة رغم تسجيل انخفاض طفيف.

وأكدت المنظمة - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - تسجيل ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى العالم بنحو 4 ملايين خلال الأسبوع الماضى، وهو أقل بقليل مما كان عليه فى الأسبوع السابق له.. مضيفة أن عدد الوفيات جراء الفيروس زاد بنحو 70 ألفا، وهو أعلى من المسجل فى الأسبوع السابق.

ورصدت المنظمة تسجيل 3 ملايين و935 ألفا و330 حالة إصابة و69 ألفا و916 وفاة فى الفترة من 23 إلى 29 نوفمبر الماضى فى جميع أنحاء العالم.. مشيرة إلى أنه خلال الأيام السبعة السابقة لتلك الفترة، تم تسجيل 4 ملايين و60 ألفا و891 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجى و67.221 حالة وفاة، وشددت على أن معدل الإصابة فى العالم لا يزال مرتفعا، على الرغم من وجود انخفاض طفيف.

وأشارت الصحة العالمية إلى أن معدل الوفيات مستمر فى الازدياد، فيما لوحظ انخفاض فى حالات الإصابة بأوروبا، على الرغم من أنها لا تزال ثانى أكبر منطقة، بعد الأمريكيتين فى هذا الجانب، فقد ارتفع عدد الوفيات خلال الأسبوع الماضى فى أوروبا بنسبة 5٪ مقارنة بالفترة من 16 إلى 22 نوفمبر الماضى، وفى جنوب شرق آسيا بنسبة 4٪، وفى الأمريكيتين بنسبة 2٪.