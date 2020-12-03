شكرا لقرائتكم خبر عن آداب القاهرة تجرى امتحانات الميد تيرم للطلاب المتواجدين خارج البلاد أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد أبو الليل، وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن الكلية منحت طلابها المتواجدين خارج الدولة والطلاب الوافدين الذين تعذر تواجدهم بالجامعة بسبب جائحة كورونا، الحق في اجراء امتحانات الميد تيرم أون لاين من خلال منصة الجامعة التعليمية العالمية "بلاك بورد".

وقال الدكتور خالد أبو الليل فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن هناك عددًا من الطلاب الوافدين والمصريين يتواجدون خارج مصر لظروف مختلفة وبالتالي لابد من أن يتم منحهم فرصة لإجراء الاختبارات أون لاين للحفاظ على مستقبلهم وحتى لا يتم حرمانهم من أداء الاختبار لظروف خارجة عن الإرادة.

وأضاف وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن المنصة التعليمية لجامعة القاهرة تقدم دعمًا كبيرًا الطلاب وسهلت أمور كثيرة تساعد فى حمايتهم وتتماشى مع الظروف الراهنة حيث يتم منحهم الحق فى الاختبار عن بعد عبر منصة " البلاك بورد" التي تعد نقلة كبيرة فى التعليم الجامعى فى مصر وتتماشى مع الظروف الحالية حيث إن المنصة تمكن الطلاب من متابعة المحاضرات وإجراء الاختبارات أون لاين مما يساهم فى تقليل الزحام والكثافات للوقاية من كورونا.