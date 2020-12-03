تحليل المخدرات حسم الأمر.. إدانة نجل وزير سابق صدم موظفا بمحكمة الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان وعلاء عمران:

كشف تحليل المخدرات الذي خضع له نجل وزير سابق تعاطيه لمواد مخدرة في أثناء قيادته سيارته الملاكي لدى دهسه موظف بطريق الواحات.

تفاصيل الحادث تعود إلى تلقي اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق الواحات.

انتقلت قوة من إدارة المرور وقسم ثالث أكتوبر إلى محل البلاغ، وتبين أن شابا صدم بسيارته شخص في الأربعينات من العمر لدى عبوره الطريق.

تبين بالفحص أن المتهم نجل وزير سابق وأن الضحية يدعى "شريف سعد" موظف بمحكمة الجيزة.

وتحفظت قوات الأمن على الشاب المتسبب في الحادث، وخضع لتحليل مخدرات أثبتت نتيجته تعاطيه للمخدرات في أثناء القيادة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بحبسه قبل أن تجدد حبسه 15 يوما.