مطار القاهرة يمنع سفر راكبة مغربية إلى كازابلانكا بتحليل "BCR" إيجابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد: منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، سفر راكبة مغربية الجنسية إلى كازابلانكا ومعها تحليل BCR الخاص بفيروس كورونا إيجابيا، وتم إلغاء سفرها ونقلها إلى إحدى مستشفيات العزل بسيارة إسعاف المطار. وقالت مصادر مطلعة بالمطار: أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط الغربية رقم 273 المتجهة إلى كازابلانكا، تبين وجود راكبة مغربية الجنسية "وفاء .ف" 31 عاما تحمل BCR إيجابي. وأضافت المصادر: تم إلغاء سفر الراكبة واستدعاء طبيب الحجر الصحي، والذي قام بتوقيع الكشف الطبي عليها. وأشارت المصادر، إلى أنه تم نقل الراكبة بسيارة إسعاف المطار إلى مستشفى حميات العباسية، وذلك لاتخاذ إجراءات العزل والكشف على الراكبة وعمل الإشاعات والتحاليل اللازمة لعلاج كورونا.​

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