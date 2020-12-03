تطوير التعليم بالوزراء: مكاتب فرعية لمنظومة الشكاوى الحكومية داخل مقار الصندوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

استقبل الدكتور أحمد حسني الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وفدا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابع لمجلس الوزراء، وذلك لبحث سبل تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة داخل صندوق تطوير التعليم ومشروعاته.

تأتي تلك الزيارة في إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وقد ضم وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، كل من العميد أيمن جمال، والمهندسة أسماء حسن، والمهندس كرم خليفة، مديري المتابعة الميدانية للجهات الحكومية.

وقال الحيوي، إن هذا اللقاء يأتي في ضوء اهتمام الدولة وتوجهات القيادة السياسية لتطوير وتوفير آليات تتيح للطالب والموظف سهولة التقدم بشكواه عبر وسائل إلكترونية حديثة، تضمن جدية وصول الشكاوى للمسئول وانتظار الرد واتخاذ الإجراءات المناسبة للعمل على حلها.

وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق، اليوم، أنه سيتم تفعيل المنظومة عن طريق الموقع الرسمي للصندوق ومشروعاته وصفحة الفيسبوك، بما يضمن سرعة تحقيق الربط الكامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وسلامة تداولها وسرعة البيانات والمعلومات المتعلقة بها والرد عليها إلكترونياً.

وأوضح الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن الوفد استعرض آلية تنفيذ منظومة الشكاوى الموحدة بصندوق تطوير التعليم وذلك من خلال إنشاء مكاتب فرعية بمختلف الكيانات التابعة له، والقيام بإلقاء ندوة تعريفية للعاملين على المنظومة من أجل التوعية بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

جدير بالذكر أن المنظومة تستقبل الشكاوى من خلال المصادر الآتية: الرابط www.shakwa.eg، الخط الساخن "16528" أو تطبيق "في خدمتك" عبر التليفون المحمول.​