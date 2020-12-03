نقيب المهندسين: الدولة أحرزت تقدما حقيقيا على أرض الواقع بمختلف المجالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:

أعرب هاني ضاحي نقيب المهندسين، عن سعادته بمشاركة النقابة مع جامعة الإسكندرية في تقديم ندوة مهمة عن مستقبل البتروكيماويات المصرية وتكاملها مع الصناعات المتوسطة والصغيرة.

وقال ضاحي، خلال مشاركته عبر تقنية "فيديو كونفرانس": تأتي هذه الندوة في الوقت الذي حققت فيه الدولة المصرية قفزات حقيقية على أرض الواقع في المجالات الاقتصادية والتنموية مما أدى إلى رفع معدلات النمو إلى نحو 3,5%، وأتاحت المشروعات القومية العملاقة المنفذة خلال 6 سنوات في كافة المجالات مثل مشروعات البنية الأساسية والإسكان والطاقة العديد من فرص العمل للمهندسين، ويقف وراء هذه المشروعات العملاقة إرادة سياسية قوية وقرارات فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة لمصر.

وأضاف: "وكان لمهندسي مصر في كافة التخصصات شرف تنفيذ هذه المشروعات وبمعدلات تنفيذ غير مسبوقة وجودة عالية وقدرات رائعة تجلت فيها قدرة المهندسين المصريين على الأداء والابتكار والالتزام، فحق لهم أن يفخروا بما قدموا وحق علينا تقديرهم، وتأتي هذه الندوة أيضأ بالتزامن مع الاستقرار في معدلات التنمية لحقول الغاز الطبيعي المكتشفة في مصر والتي بدأت بحقل ظهر في امتیاز شرق البحر المتوسط ليتيح لمصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وينهي الاستيراد الذي كان يكلف البلاد حوالي 2.5 مليار دولار سنويا وتحول العجز إلى فائض".

وتابع: "وكما نعلم فإن توافر الغاز الطبيعي في مصر، وهو عصب صناعة البتروكيماويات أدى إلى قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بتحديث الخطة الاستراتيجية لصناعة البتروكيماويات لأول مرة مع إنشاء الشركة القابضة للبتروكيماويات في يناير 2002 وتحقق من خلالها تنفيذ عدة مشروعات حيوية في هذا المجال، وكما أشارت تقارير وزارة البترول المصرية عن الخطة الطموحة الجاري دراستها حاليا وتتمثل في 11 مشروعا بتكلفة استثمارية في حدود 19 مليار دولار، أبرزها مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس وآخر في منطقة العلمين بالإضافة لعدة مشروعات أخرى لإنتاج الأسمدة والمطاط والميثانول و MDF والبولي بروبلين والبيوتادين والفورمالدهيد".​